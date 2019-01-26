أقيم قداس إلهي بمناسبة عيد "كنيسة السيدة المهدية" في بلدة علما الشعب- ​قضاء صور​، بمشاركة مجموعة من جنود قوات الطوارئ الدولية العاملة في القطاع الغربي "لليونيفيل" في ​الجنوب​، وحضور السفير البابوي المونسنيور ​جوزيف سبيتيري​. وفي كلمة له اشاد رئيس أساقفة صور و​مرجعيون​ وتوابعهما المارونية المطران شكرالله نبيل الحاج بـ "الكتيبة الإيطالية ودورها الريادي في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في ​جنوب لبنان​"، منوها ب"دعمها المتواصل للبدات والقرى الجنوبية"

كانت هذه تفاصيل خبر المطران الحاج أشاد بدور الكتيبة الإيطالية في اليونفيل بتحقيق الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.