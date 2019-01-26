بو صعب ردا على الخليل: ماذا فعلت أنت منذ 28 سنة بالحكومة وبالبرلمان لمحاربة الفساد؟

لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​الياس بو صعب​، ردًّا على عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​، إلى "أنّنا نتوافق معك بوجوب ​محاربة الفساد​، ولكن نسألك، ماذا فعلت أنتَ منذ 28 سنة في الحكومة وفي مجلس النواب لتحقيق ذلك؟".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نطلب منك تزويدنا بخبرتك إن كنت فعّالًا لنتعلّم منك. أمّا إذا كنت تعايَشت مع الفساد واكتفَيت بإطلاق التصاريح، فهذا ما لا يجب أن نتعلّمه".

وكان قد توجّه الخليل في تصريح له، إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلًا: "أخاطبك بكلّ محبة إذ انّك بحسب ​الدستور​ رمز وحدة الوطن، وتقسم اليمين على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، فهل وقفت مرّة واحدة تحت هذا الواجب لتقول لأقرب المقربين إليك: كفى فسادًا وإفسادًا والتهامًا لأموال هي حق للبلاد والعباد، وليست لتكديسها في إثراء غير مشروع؟".

وشدّد على أنّه "قد مرّ على خطاب قسمك سنتين وثلاثة أشهر، وبدلًا من أن يتحقّق ما أقسمت عليه، ها هو لبنان يعيش اليوم أكثر عهد فساد واستهتار بالقوانين منذ تاريخ إنشائه".