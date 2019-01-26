الشامسي: دعمنا للحكومة اللبنانية بخصوص النازحيين السوريين مستمر

أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ​حمد سعيد الشامسي​ أن دعم بلاده ل​لبنان​ مستمر ولن يتوقف، ودعمنا للحكومة اللبنانية بخصوص النازحيين السوريين مستمر". وفي كلمة له خلال اشرافه على محطة ​مدينة صور​ من حملة الاستجابة الاماراتية للنازحين السوريين لفت الشامسي الى انه "في الأمس كنا في ​الشمال​، واليوم في ​الجنوب​ في صور، وغدا في ​البقاع​ و​بيروت​. والمساعدات هي مساعدات انسانية لكل انسان، حيث نقوم بتوزيع ألف حصة من المواد الغذائية للنازحين السورين بالتعاون مع جمعية مدرار الخيرية، وتعاوننا مستمر مع هذه الجمعية النزيهة والقيمين عليها".

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