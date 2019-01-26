الشيخ عصفور زار مسؤول الرهبنة المارونية في سيدني: المغتربون قيمة للبنان

لبّى القائم برئاسة ​المجلس الإسلامي العلوي​ الشيخ ​محمد عصفور​، الّذي يزور ​أستراليا​ لتفقّد أحوال أبناء ​الطائفة العلوية​ والجالية ال​لبنان​ية، والوفد المرافق له، دعوة رئيس ​دير مار شربل​ ومسؤول ​الرهبنة اللبنانية​ المارونية في مدينة ​سيدني​ الأب الدكتور لويس الفرخ، يرافقه المرشد الديني للجمعية الخيرية الإسلامية العلوية ومدارس الإمام الصادق الشيخ أحمد الجنيدي، رئيس المركز الإسلامي العلوي في ماركفيل خضر ابراهيم، نائب رئيس المركز عادل ديوب، أمين سر المركز عماد أحمد، والمهندسان علي عصفور وعلي مرعوش.

وقد جال الأب الفرخ والشيخ عصفور والوفد المرافق، على المدارس والقاعات الإجتماعية التابعة للدير، شارحًا هيكلية الدير والرؤى في تطويره. من ثمّ، استُكمل اللقاء بجلسة في القاعة الرسمية للدير، حيث كانت للأب الفرخ كلمة ثمّن فيها زيارة عصفور إلى أستراليا، متمنيًا له التوفيق والنجاح في زيارته.

بدوره، ثمّن عصفور "جهود الأب الفرخ في خدمة الجالية ومتابعة شؤون أبنائها والحفاظ على القيم والتراث، وتطابق الرؤى في خدمة الإنسان والمجتمع، وتكريس الترابط بين لبنان والمهجر، والحفاظ على أستراليا، هذا البلد الّذي احتضن أبناء الجالية اللبناينة، لأنّنا نعتبر المغتربين قيمة للبنان، ولهم دور مميز وإيجابي في بلاد الإغتراب".