عز الدين: عملية تشكيل الحكومة لا تحتاج سوى للاحساس بالمسؤولية

اشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال ​عناية عز الدين​ خلال حفل إطلاق "مهرجان صور للتسوق و​السياحة​ والترفيه" إلى أن "عملية ​تشكيل الحكومة​ لا تحتاج سوى للاحساس بالمسؤولية والوعي بمخاطر ترك البلاد دون حكومة راعية لشؤونها"، معتبرة أن "الإحساس بالمسؤولية تجاه الناس هو الذي يجب أن يدفع المعنيين الى إدراك مخاطر هذا التلكؤ والتأخير ويحثهم على العمل الجاد لتخطي العراقيل الشكلية والمبادرة الى تشكيل الحكومة".

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