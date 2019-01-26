النشرة: شعبة المعلومات أوقفت سوريا في مرجعيون لدخوله البلاد خلسة

افاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "دورية من ​شعبة المعلومات​ اوقفت في بلدة ​مرجعيون​ السوري (ف ، ب، أ) على خلفية دخوله البلاد خلسة وقد تم تسليمه الى مخفر ​قوى الأمن​ في مرجعيون للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني.

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