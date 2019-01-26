الأحدب: لا خلاص لوطن قادته امتهنوا النفاق وشعبه طيب لا يحاسِب

ركّز رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الأحدب، على أنّ "في أرذل الأزمان، نرى أصحاب المليارات الّذين نصّبوا أنفسهم زورًا قادةً على البلد، يمعنون بإفقار الناس وإذلالهم وإهانتهم ليتّخذوهم عبيدًا لهم، فيما سفير دولة صديقة يعطف مشكورًا على السجناء الفقراء في طرابلس، فيدفع كفالاتهم ليعودوا إلى الحرية".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لا خلاص لوطن قادته امتهنوا النفاق، وشعبه طيّب لا يحاسِب".
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