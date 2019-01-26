الأحدب: لا خلاص لوطن قادته امتهنوا النفاق وشعبه طيب لا يحاسِب

ركّز رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق ​مصباح الأحدب​، على أنّ "في أرذل الأزمان، نرى أصحاب المليارات الّذين نصّبوا أنفسهم زورًا قادةً على البلد، يمعنون بإفقار الناس وإذلالهم وإهانتهم ليتّخذوهم عبيدًا لهم، فيما سفير دولة صديقة يعطف مشكورًا على ​السجناء​ الفقراء في ​طرابلس​، فيدفع كفالاتهم ليعودوا إلى الحرية".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لا خلاص لوطن قادته امتهنوا النفاق، وشعبه طيّب لا يحاسِب".