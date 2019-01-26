لاتهامهم بقتل سائق.. القبض على خفير ونجليه في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قررت نيابة مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، حبس "خفيرًا خصوصيًا"، ونجليه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لإتهامهم بقتل سائق وإصابة آخرين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة أسفرت عن سقوط قتيل ومصابين في قرية مليكة بمركز ملوي.

انتقل العقيد عصام أبو الفضل رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المحافظة، والمقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رأفت، وتبين مصرع "حشمت.ع" 45 سنة، سائق، إثر إصابته بطلق ناري، وإصابة "طارق .ن" وشقيقه "محمود" نجلي شقيق المجني عليه، في مشاجرة مع "محمد.ع" 65 سنة، "خفير خصوصي"، ونجليه "أحمد" 28 سنة، مبيض محارة، و"محمود" 21 سنة، مبيض محارة.

وأفادت التحريات أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهمين وتحررمحضر بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.