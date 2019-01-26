الرئيس اللبناني السابق يؤكد أهمية تحسين العلاقات مع الدول العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - أ ش أ

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أهمية تحسين العلاقات الخارجية لبلاده مع "كافة الأشقاء العرب لتحصين لبنان بما يتناسب مع مصلحته".. مشددا على أهمية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية من جهة، والالتزام بالعمل كعضو فاعل في جامعة الدول العربية من جهة أخرى.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني السابق لسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري ظهر اليوم.

وقال الرئيس اللبناني السابق: "التعثر الذي ظهر في القمة العربية الاقتصادية وأدى إلى ما أدى إليه، يجب أن يشكل مناسبة لإعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه الدول الصديقة التي تحب لبنان وتساعده من دون مقابل".

من جانبه، أكد السفير السعودي حرص المملكة على الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وازدهاره، معربا عن أمله في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في أقرب وقت ممكن