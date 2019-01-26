فيديو.. الداخلية تضبط نحو 100 مليون جنيه في قضايا وغرامات خلال 7 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:
ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، نحو 100 مليون جنيه، منها تحصيل 45 مليون ونصف لصالح غرامات مخالفات سرقة وتوصيل التيار الكهربائي، لصالح خزينة الدولة، وذلك خلال أسبوع واحد فقط.
وداهمت قوات الأمن 77 بؤرة إجرامية، ضبطت خلالها 606 متهمين، و1059 قطعة سلاح، و14 تشكيلًا عصابيًا، ونجحت في إعادة 15 سيارة مسروقة.
ونفذت مباحث تنفيذ الأحكام التابعة لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن ألاف الأحكام القضائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الوقائع.
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