"الحسيني": نقل 6.5 مليون موظف للعاصمة الإدارية.. وتسهيل خطوط المواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبدالكريم:

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه سيتم خلال شهر مارس المقبل طرح كراسات الشروط على الشركات لتنفيذ منظومة الفرز وفصل وإعادة تدوير المخلفات بداخل العاصمة الادارية الجديدة والتي من المقرر أن يتم تنفيذها على أساس تكنولوجي عال دون تدخل العنصر البشرى، مشيرا إلى تخصيص 53 فدانا كمدفن صحى للمخلفات.

وأضاف "الحسيني" خلال ندوة "العاصمة الإدارية الجديدة" ضمن فعاليات اليوم الرابع لمعرض الكتاب، اليوم السبت، أنه تمت الموافقة على إنشاء شركة لإدارة الاصول العقارية تحول إليها ملكية المبانى الخاصة بالوزارات والهيئات الحكومية الموجودة بوسط القاهرة والمقرر نقل موظفيها إلى العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا الى هذه الشراكة ستتم بالتعاون بين وزارتى الإسكان والمالية.

وأوضح أن هناك 6.5 مليون موظف بالحكومة سيتم نقل الوزراء والإدارات المباشرة لعمل الوزير وموظفي الدواوين فقط ليس جميع الموظفين، مشيرا إلى إتمام اتفاقيات لتسهيل خطوط النقل من وإلى العاصمة الإدارية لتسهيل تنقل الموظفين.

وتابع أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة أنفقت 35 مليار جنيه لإنشاء الحي الحكومي لنقل موظفي دواوين الوزارات إلى مقارهم الجديد اي العاصمة الادارية حتى يتم التفكير في كيفية استغلال هذه المباني الاستغلال الأمثل.