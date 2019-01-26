صور.. إنقاذ 3 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض من "الذبح" في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري:

أطلق جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، اليوم السبت، 3 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط من شاطئ الشاطبي، وذلك عقب إنقاذها من البيع والذبح لدى أحد التجار بمنطقة سيدي بشر.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي جهاز شؤون البيئة إخطارًا عبر الخط الساخن لوزارة البيئة رقم "19808" بعرض أحد بائعي الأسماك 3 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض للبيع، في شارع القاهرة بمنطقة سيدي بشر شرقي الإسكندرية.

على الفور تشكلت لجنة مصادرة، تحت إشراف المهندسة هدى مصطفى رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية وعضوية الدكتور محمد جميل، والرائد عصام الروبي من شرطة المسطحات المائية، وأسفرت الحملة عن ضبط التاجر ومصادرة السلحفاة.

من جانبها قالت مي جواد حمادة، رئيس فريق الإسكندرية لإنقاذ السلاحف والحياة البرية، إن السلاحف التي جرى مصادرتها من نوع ""Green sea turtle، لافتةً إلى أنه جرى الاستعانة بخبرة الفريق في تقديم الرعاية الصحية، إلا أن حالة السلاحف كانت جيدة ولم تستدع تقديم رعاية.

وأضافت، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن هذا النوع من السلاحف مصنف من الكائنات المهددة بالانقراض، ومحمي بموجب قانون البيئة المصرية ومدرج في معاهدة "سايتس" الدولية التى وقعت عليها مصر عام 1978، والخاصة بتنظيم تجارة أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.

وتابتعت، "السلحفاة الخضراء تعتبر أحد الأنواع المهددة بالانقراض، وتعاني من تناقص أعدادها لأسباب أهما عمليات الصيد غير الشرعية، وتلوث البحار الذي يعد العنصر الأخطر في القضاء عليها.