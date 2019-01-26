الاتحاد الأوروبي يهدد بالاعتراف بجوايدو رئيساً لفنزويلا إذا لم تتم الدعوة لانتخابات

حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من اتخاذ الإجراءات تتعلق "بالاعتراف بقيادة" فنزويلا في حال عدم الدعوة إلى انتخابات "خلال الأيام المقبلة".

وقالت وزير خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني، في بيان باسم التكتل، "في غياب إعلان حول تنظيم انتخابات جديدة في ظل الضمانات الضرورية خلال الأيام المقبلة، سيتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات إضافية خصوصاً في ما يتعلق بقضية الاعتراف بقيادة هذا البلد".

يأتي موقف الاتحاد الأوروبي بعد مهل منسقة حددتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا ب"ثمانية أيام" تحت طائلة الاعتراف بالمعارض خوان جوايدو رئيساً لفنزويلا إذا لم تجر انتخابات ضمن هذه الفترة الزمنية.

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وأضاف الاتحاد، في بيانه السبت، أن الانتخابات التي شهدتها فنزويلا في مايو الماضي "لم تكن حرة ولا نزيهة وتفتقر إلى الشرعية الديموقراطية"، داعيا إلى "الإسراع في إجراء انتخابات رئاسية حرة وشفافة وذات صدقية".

وأكدت موغيريني أن "الاتحاد الأوروبي يكرر دعمه التام للجمعية الوطنية التي تشكل الهيئة الديموقراطية الشرعية في فنزويلا والتي يجب أن تسترد سلطاتها بما فيها صلاحيات أعضائها وأمنهم".

وتابعت أن الاتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين "سيتم تكثيفها في الساعات المقبلة".