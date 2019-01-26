روسيا والصين تعرقلان مسعى أميركياً لتأييد جوايدو رئيساً لفنزويلا

عطلت روسيا والصين، اليوم السبت، مشروع إعلان لمجلس الأمن الدولي اقترحته الولايات المتحدة، يهدف إلى تقديم "دعم كامل" للبرلمان الفنزويلي بقيادة المعارض خوان جوايدو، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

ونص مشروع القرار على إلزام البرلمان الفنزويلي إعادة الديموقراطية ودولة القانون، مع الإشارة إلى عدم شرعية الانتخابات الأخيرة في فنزويلا والتنديد بلجوء قوات الأمن إلى القوة ضد المتظاهرين.

وشطبت روسيا كافة فقرات الإعلان بدعم من الصين.

وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع الإعلان تم دفنه، في حين طلب مشروع قرار روسي إجراء حوار سياسي في فنزويلا، الأمر الذي اعتبرته واشنطن غير مقبول.

وبطلب من واشنطن، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً بحضور وزيري الخارجية الفنزويلي والأميركي.

وقال مصدر دبلوماسي إن العديد من دول المنطقة طلبت إلقاء كلمة في الاجتماع.

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