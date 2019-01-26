طموحات إيران النووية تحدد مصير علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي

أصدرت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم السبت، بيانا حذرت فيه فرنسا بشأن تصريحاتها الاخيرة، قائلة إنها "لا تتفاوض علي قوتها الصاروخية".

يأتي هذا في خضم الحرب الاعلامية والسياسية بين ايران والاتحاد الاوربي بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص، حول البرنامج الصاروخي الايراني، حيث حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان مسبقا ايران من عدم وصول المفاوضات الصاروخية الي نتيجة، قائلا: "اذا لم تفضي تلك المفاوضات الي حلول ، سنقوم بفرض عقوبات جديدة علي ايران".

وفي الوقت نفسه، دعم وزير الخارجية الفرنسي الآلية المالية للاتحاد الأوروبي لمواصلة التجارة مع إيران من أجل التحايل على العقوبات الأمريكية ، لكنه قال إن بلاده تريد تقييد برنامجها الصاروخي، في حين أن إيران تزعم

أن برنامجها الصاروخي "صنع لاغراض دفاعية، وليس في نيتها استخدامه ضد أي دولة".

وقال المتحدث باسم وزارت الخارجية الايرانية بهرام قاسمي إن تهديد فرنسا لإيران بخصوص إقرار عقوبات جديدة عليها هو "أمر منافي لروح الاتفاق النووي"، مضيفاً "اذا اضيفت اي عقوبات جديدة ضد ايران فستضطر ايران لتجديد النظر في علاقتها ومفاوضتها مع الدول الاوروبية".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي واحداً من أهم الداعمين الدوليين لإيران، ولازال جزءا من الاتفاق النووي، و لكن هذا الدعم يمكن أن ينهار بسبب عدم رضا الاتحاد الأوروبي عن سياسات ايران في المنطقة ، واستمرار التجارب الصاروخية

الايرانية والتي تخترق المعاهدات الدولية .

في حين حذرت ايران مسبقاً انها لن تستطيع الاستمرار في المفاوضات مع الاتحاد الاوربي اذا اكمل بتلك السياسات تجاه برنامجها الصاروخي.

وفي نظره أوسع للأحداث، نقلت وكالة رويترز الاخبارية عن مصادر معنية قولها إن الدول الاوربية وبريطانيا يتباحثون فرض عقوبات جديدة علي ايران ، تشمل عقوبات في المجال المالي ، و منع سفر افراد الحرس الثوري.

وعلي الجانب الاخر، فإن الدعوات بنقض الاتفاق النووي مع الدول الاوربية يزداد يوما بعد يوم داخل ايران، و علي رأسها تصريحات اية الله الخميني المرشد الاعلي للثورة، الامر الذي يعتقده الخبراء سبباً في توتر العلاقات بين الجانبين .

وفي ظل التعقيدات في علاقات الجانبين، وإصرار ايران علي استكمال برنامجها الصاروخي، ووصول المفاوضات الي طريق مسدود، يتوقع المراقبون فرض عقوبات جديدة علي الجانب الايراني، و علي المدي البعيد يمكن أن تصل الي الغاء الاتفاق النووي .