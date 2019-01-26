الكويت تعرب عن قلقها من أزمة فنزويلا.. والصين تدعو إلى الهدوء

وكالات

أعرب مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي عن قلق بلاده إزاء تطورات الأحداث في فنزويلا وسقوط ضحايا مدنيين أثناء الاحتجاجات، داعيا حكومة كاراكاس إلى احترام حرية التعبير والتجمهر.

ودعا العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن التي انعقدت اليوم السبت لبحث الأزمة في فنزويلا، جميع الأطراف على تقديم أولية

المصالح الوطنية لا الحزبية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة أن يتصرف مجلس الأمن استنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدولة وتفادي أي تدخل خارجي في شؤونها.

من جانبها، دعت الصين جميع أطراف الأزمة الفنزويلية إلى التصرف

بعقلانية وهدوء وإيجاد حل للنزاع عبر الحوار وضمن إطار الدستور.

وأعرب المندوب الصيني عن دعم بكين لجهود حكومة كاراكاس الرامية إلى الحفاظ على الاستقلال والسيادة والاستقرار، وحث الجميع على احترام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لاسيما مبدأ عدم التدخل في شؤون دول أخرى.

وشدد الدبلوماسي الصيني على أن الأزمة الفنزويلية داخلية وليست دولية، مؤكدا أن لدى الشعب الفنزويلي وحده الحق في تقرير مصيره.