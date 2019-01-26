الاتحاد الأوروبي يدعو إلى انتخابات جديدة بفنزويلا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى الإعلان عن انتخابات جديدة بفنزويلا الأيام المقبلة، مؤكدا أن المنظمة ستعترف بقيادة المعارضة كقيادة شرعية للبلاد إذا لم يصدر ذلك الإعلان.
الأوروبي يجدد دعمه للجمعية الوطنية بصفتها الكيان الديمقراطي والشرعي لفنزويلا".
وصدر بيان عن مفوضية الشؤون الخارجية، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، جاء فيه إن "الاتحاد
وأكد البيان "دعمه القوي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية"، محذراً أنه "في غياب ذلك الإعلان عن انتخابات جديدة مع الضمانات الضرورية خلال الأيام
وذكرت الوكالة أن قادة بريطانيا واسبانيا والمانيا وفرنسا تعهدوا - في وقت سابق اليوم - بالاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا مؤقتا إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات خلال 8 أيام.
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