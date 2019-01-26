الاتحاد الأوروبي يدعو إلى انتخابات جديدة بفنزويلا

وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، إلى الإعلان عن انتخابات جديدة بفنزويلا الأيام المقبلة، مؤكدا أن المنظمة ستعترف بقيادة المعارضة كقيادة شرعية للبلاد إذا لم يصدر ذلك الإعلان.



وصدر بيان عن مفوضية الشؤون الخارجية، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، جاء فيه إن "الاتحاد

الأوروبي يجدد دعمه للجمعية الوطنية بصفتها الكيان الديمقراطي والشرعي لفنزويلا".



وأكد البيان "دعمه القوي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية"، محذراً أنه "في غياب ذلك الإعلان عن انتخابات جديدة مع الضمانات الضرورية خلال الأيام

المقبلة سوف يتخذ الاتحاد الأوروبي المزيد من الإجراءات، بما في ذلك ما يخص الاعتراف بقيادة البلاد بما يتفق مع المادة 233 من الدستور الفنزويلي".



وذكرت الوكالة أن قادة بريطانيا واسبانيا والمانيا وفرنسا تعهدوا - في وقت سابق اليوم - بالاعتراف بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا مؤقتا إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات خلال 8 أيام.