عمدة نيويوك السابق : ترامب رئيس فاشل وعلينا استبداله في الانتخابات المقبلة

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هاجم مايك بلومبرج؛ عمدة نيويورك السابق، ورجل الأعمال الشهير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"الرئيس الفاشل".
ونقل موقع نيويورك بوست الإخباري الأمريكي عن عمدة نيويورك السابققوله:"ترامب لاينبغى أن يكون رئيسًا للبلاد، مضيفًا :"علينا أن نتخذ مايلزم من تدابير، ليكون لدينا رئيسًا مختلفًا خلال الانتخابات
وتابع بلومبرج:" أنا ملتزم بالدعوة لاختيار شخص جديد الانتخابات المقبلة، مضيفًا :" لدينا رئيس تنفيذي يتظاهر بأنه يدير البلاد، إلا أنه يقود الولايات المتحدة على نحو متهور، وعصره هو الأسوء بالنسبة لاقتصادنا، وأمننا.
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