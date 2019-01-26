عمدة نيويوك السابق : ترامب رئيس فاشل وعلينا استبداله في الانتخابات المقبلة

عمدة نيويورك السابق

كتب-محمد أمين زهران:

هاجم مايك بلومبرج؛ عمدة نيويورك السابق، ورجل الأعمال الشهير، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ"الرئيس الفاشل".

ونقل موقع نيويورك بوست الإخباري الأمريكي عن عمدة نيويورك السابق

قوله:"ترامب لاينبغى أن يكون رئيسًا للبلاد، مضيفًا :"علينا أن نتخذ مايلزم من تدابير، ليكون لدينا رئيسًا مختلفًا خلال الانتخاباتالرئيسية 2020 .

وتابع بلومبرج:" أنا ملتزم بالدعوة لاختيار شخص جديد الانتخابات المقبلة، مضيفًا :" لدينا رئيس تنفيذي يتظاهر بأنه يدير البلاد، إلا أنه يقود الولايات المتحدة على نحو متهور، وعصره هو الأسوء بالنسبة لاقتصادنا، وأمننا.