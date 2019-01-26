ضبط مخزن يضم 261 قنبلة هاون تابعة لداعش في صلاح الدين

القوات الامنية العراقية - ارشيفية

وكالات

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، ضبط مخزن للعتاد يضم 261 قنبلة هاون تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين.

وقال المركز، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية ضمن قيادة عمليات

سامراء من العثور على مخزن عتاد في "زور البوحشمه" في منطقة يثرب بمحافظة صلاح الدين يحتوي على 261 قنبلة هاون مخبأة ببراميل بلاستيكية من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.