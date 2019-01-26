ضبط مخزن يضم 261 قنبلة هاون تابعة لداعش في صلاح الدين

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أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، ضبط مخزن للعتاد يضم 261 قنبلة هاون تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بمحافظة صلاح الدين.
وقال المركز، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة من الشرطة الاتحادية ضمن قيادة عمليات
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