استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في مواجهات قرب رام الله

استشهد فلسطيني وأصيب العشرات، منهم 5 في حالة خطرة، في المواجهات التي اندلعت مساء اليوم السبت، بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي الذين وفروا الحماية للمستوطنين الذين هاجموا قرية المغير قرب رام الله.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها اليوم السبت، إن الشهيد المواطنحمدي طالب النعسان (38 عاما) و5 إصابات قد وصلوا إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، في حين نقلت إصابة بالرصاص الحي في الفم إلى المستشفى الاستشاري العربي ووصفت حالتها بالمستقرة.
من جانبه، أعلن الهلال الأحمر
ووصلت الإصابات إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، والتي من بينها إصابتان بحالة حرجة، وإصابات أخرى بالرصاص الحي بين متوسطة وطفيفة.
يشار إلى أن الشهيد نعسان أسير محرر قضى 8 سنوات في سجون الاحتلال، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، أصغرهم لم يبلغ عامه الأول.
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