بريطانيا وفرنسا تحمّلان مادورو مسئولية انهيار القانون في فنزويلا

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رحب نائب وزير الخارجية البريطاني، آلان دونكان، بشجاعة زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، محملاً مادورو المسؤولية عن انهيار حكم القانون في فنزويلا.
وقال دونكان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت اليوم السبت لبحث أزمة فنزويلا، إنه "بات على الجميع اليوم التوحد ضد استبدادية مادورو"، مؤكداً أن لندن تقف إلى جانب الولايات المتحدة في رؤيتها لجوايدو شخصيةمناسبة لإعادة الديمقراطية والحرية والازدهار الاقتصادي للبلاد.
وشدد الدبلوماسي البريطاني على أن مادورو لم يعد رئيسا شرعياً، مؤكداً أن المملكة المتحدة ستعترف برئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للدولة إذا لم يعلن مادورو خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
من جانبها، حذرت مندوبة فرنسا، آنا جيجين، من
وشددت الدبلوماسية الفرنسية على ضرورة أن يستخدم مادورو "آخر فرصة" متاحة له لتحقيق حل سياسي للأزمة، داعية الرئيس إلى احترام حصانة البرلمان.
وأكدت أن باريس ستعترف أيضا بجوايدو رئيسا مؤقتا للدولة إذا لم يعلن مادورو خلال 8 أيام عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
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