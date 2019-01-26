أزمة فنزويلا في أعين الشبكات الاجتماعية الإيرانية

جانب من المظاهرات المعارضة لنيكولاس مادورو

كتب - محمد علي محمد

تشهد فنزويلا احتجاجات حاشدة ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وبين حشود المتظاهرين اعلن خوان جويدو ، رئيس حزب المعارضة ، نفسه رئيس مؤقت للبلاد.

عقب ذلك، عقد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في إيران مقارنة بين وضع بلادهم و وضع فنزويلا ، مشيرين الي الاتجاه المتزايد من الاحتجاجات في البلاد نتيجة للوضع الاقتصادي المتدهور التي تمر به ايران ، حيث تشابهت المواقف السياسية بين الزعماء في كلا البلدين ، كذلك ظهور الفساد المتفشي في اجهزة الدولة المختلفة وزيادة التضخم، وتلك الاشياء جعلت العديد من المستخدمين ينظرون الي التطورات في فنزويلا

كمرآة للوضع الحالي والمستقبلي في ايران .

وشارك الرواد صوراً ومقاطع فيديو للاحتجاجات والاشتباكات التي وقعت في فنزويلا، معلّقين عليها "من الممكن ان يحدث ذلك في ايران"، بينما علّق البعض بأن ذلك "يجب ان يحدث في ايران ".

وكتب الصحفي الإيراني مهدي ازاد تغريدة، عبر حسابه الخاص علي تويتر، معلقاً على الوضع في فنزويلا قائلاً: "في البلد التي يكون فيها كل شيء ملك لرجل واحد، يتم قمع المتظاهرين وتسوء الاوضاع اكثر كل شهر".

وأضاف: "انهم يلقون كل مشكلة علي عاتق الولايات المتحدة ، و ليس لديهم رؤية لتحسين الاوضاع ، في النهاية ينتهي الظلم ، و تسطع شمس عصر جديد من الحرية".

وقال أحد النشطاء: "الظلم لا يستمر الي الابد، سياتي يوما و يتحرر فيه الشعب، و يأخذ حريته بيده"، وقال آخر: "ما نعانيه من حبس وتعذيب ومشاكل اقتصادية واجتماعية وفساد في جميع المؤسسات الحكومية و الدينية كفيل باشعال ثورة".

وتعاني ايران، منذ اندلاع الثورة بقيادة الخميني، من الظلم المجتمعي تجاه افراد المجتمع، و لكن يري الخبراء انه علي الرغم من وجود العديد من الاحتجاجات التي تجتاح ايران في مختلف المناسبات، فان فكرة الثورة بعيدة نسبيا، لما يمارسه النظام من سياسات قمعية، إلا أن المجال لازال مفتوحاً للتاثير علي السلطة .