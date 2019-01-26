روسيا: واشنطن دعت مجلس الأمن للانعقاد لزعزعة الوضع في فنزويلا

وكالات

قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن روسيا تعرب عن أسفها لتوريط واشنطن مجلس الأمن في لعبة قذرة.

وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن اليوم السبت لبحث الأزمة في فنزويلا، أن الولايات المتحدة ورطت مجلس الأمن في لعبة قذرة، وأن واشنطن

دعت مجلس الأمن للانعقاد لزعزعة الوضع في فنزويلا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "ليس لدينا أي شك في أن الوفد الأمريكي دعا لجلسة اليوم لهدف واحد، هو الاستمرار في زعزعة الوضع في فنزويلا، وفرض نهجها ووصفاتها الخاصة

لحل المشاكل التي واجهتها في الآونة الأخيرة".

وحمل المندوب الروسي الولايات المتحدة المسؤولية عن محاولة تدبير انقلاب حكومي في فنزويلا، قائلا: "ندين بشدة من يدفع المجتمع الفنزويلي نحو الانزلاق في الفتنة الدموية".

وردا على انتقادات بومبيو، أشار نيبينزيا إلى أن الدول التي أعربت عن تأييدها للرئيس مادورو لا تحمي نظامه بل تدافع عن القانون الدولي، مؤكدا أن مادورو يحظى بدعم معظم مواطني بلاده.