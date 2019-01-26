قال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، إن روسيا تعرب عن أسفها لتوريط واشنطن مجلس الأمن في لعبة قذرة.
وأكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن اليوم السبت لبحث الأزمة في فنزويلا، أن الولايات المتحدة ورطت مجلس الأمن في لعبة قذرة، وأن واشنطندعت مجلس الأمن للانعقاد لزعزعة الوضع في فنزويلا.
وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن: "ليس لدينا أي شك في أن الوفد الأمريكي دعا لجلسة اليوم لهدف واحد، هو الاستمرار في زعزعة الوضع في فنزويلا، وفرض نهجها ووصفاتها الخاصة
وحمل المندوب الروسي الولايات المتحدة المسؤولية عن محاولة تدبير انقلاب حكومي في فنزويلا، قائلا: "ندين بشدة من يدفع المجتمع الفنزويلي نحو الانزلاق في الفتنة الدموية".
وردا على انتقادات بومبيو، أشار نيبينزيا إلى أن الدول التي أعربت عن تأييدها للرئيس مادورو لا تحمي نظامه بل تدافع عن القانون الدولي، مؤكدا أن مادورو يحظى بدعم معظم مواطني بلاده.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا: واشنطن دعت مجلس الأمن للانعقاد لزعزعة الوضع في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.