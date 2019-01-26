إصابة 20 فلسطينيا في مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي شرقي رام الله

أصيب 20 فلسطينيا، السبت، في مواجهات مع الإحتلال الإسرائيلي وسط الضفة الغربية المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن 20 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي في قرية المغيّر شرقي رام الله، إثر المواجهات.



وأضافت أن سيارات الإسعاف استلمت عددا من الإصابات، وإن المواجهات ما زالت مستمرة.



وبين شهود عيان للأناضول أن المواجهات اندلعت عقب اقتحام مستوطنين للقرية من الجهة الشمالية، وإطلاقهم الرصاص الحي على المواطنين.

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