كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محتجون يقتحمون معسكراً للجيش التركي شمالي العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سكان وشهود عيان، إن محتجين اقتحموا معسكراً للجيش التركي قرب دهوك، في منطقة كردستان العراق، اليوم السبت، وأحرقوا سيارات واعتلوا دبابات.

وأضاف السكان، أن المتظاهرين يحتجون على ضربات جوية شنتها تركيا في المنطقة في الآونة الأخيرة.