314 موقعا فقط يشتغل بشكل قانوني..وزارة الأعرج تهدد 528 موقعا إلكترونيا خارج القانون

هددت وزارة الثقافة والاتصال-قطاع الاتصال- بتفعيل المساطر القانونية في حق 528 صحيفة إلكترونية تشتغل خارج القانون.

وكشفت وزارة الأعرج أن العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر، بلغ 528 صحيفة، مشددة على أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 21 من هذا القانون في حقها، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.

وحسب المصدر ذاته، بلغ العدد الإجمالي للصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها القانونية مع مقتضيات القانون المذكور، 314 صحيفة، حيث تمكنت 17 صحيفة إلكترونية منها، من ملاءمة وضعيتها القانونية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقابل 4 صحف بجهة الشرق، و16 بجهة فاس مكناس، فيما بلغ عدد الصحف الملائمة بجهة الرباط سلا القنيطرة 46 صحيفة.

وفي السياق ذاته، عرفت جهة مراكش آسفي ملاءمة 29 صحيفة، وبالمقابل، لم تلائم أية صحيفة إلكترونية وضعيتها القانونية بجهة درعة تافيلالت.

وفيما يتعلق بجهة بني ملال خنيفرة، بلغ عدد الصحف الإلكترونية الملائمة 5 صحف، و 156 بجهة الدار البيضاء الكبرى سطات.

وبلغ عدد الصحف الالكترونية الملائمة بجهة سوس ماسة 25 صحيفة، بينما تم تسجيل ملاءمة صحيفة واحدة بجهة كلميم واد نون، و14 صحيفة بجهة العيون الساقية الحمراء، بينما عرفت جهة الداخلة وادي الذهب ملاءمة صحيفة واحدة لوضعيتها القانونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وتأتي خطوة وزارة الاتصال، في إطار توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية لحماية الصحافيات والصحافيين، وكذا ضمان شروط ممارسة الصحافة وفق القواعد المتعلقة بالقانون المنظم للصحافة والنشر.