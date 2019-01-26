“يوتيوب” يقرر جعل مقاطع الأخبار المغلوطة أقل ظهروا.. مثل علاج الأمراض الخطرة بطرق سحرية

قرر موقع “يوتيوب” أن يحدّ من نسبة عرض الفيديوهات التي تروّج لنظريات غريبة مثل أن الأرض مسطحة، مسطحة أو تلك التي تزعم علاج الأمراض الخطرة بطرق سحرية، من دون أن يمنعها بصفة نهائية، حتى يوازن بين “حرية التعبير” “والمسؤولية تجاه المستخدمين”.

وسيعمل الموقع على تعديل نظام اقتراح الفيديوهات، بحيث لا تعود تلك التي تحمل مضامين مخالفة للعلم والحقائق كثيرة الانتشار. لكنه لن يحظرها تماما.

وكتبت إدارة الموقع على مدونتها: “سنبدأ بجعل المقاطع التي تنشر أخبارا مغلوطة أقل ظهورا في قائمة الاقتراحات”.

وضربت مثلا لذلك بالتسجيلات التي تتحدث عن “علاجات عجائبية لأمراض خطرة أو تلك التي تقول إن الأرض مسطحة أو التي تروج لأمور خاطئة حول أحداث تاريخية”.

ومن خلال هذا الإجراء، يأمل الموقع أن يحد من انتشار هذه الفيديوهات لكن من دون حظرها، موازنا بذلك بين “حرية التعبير” و”المسؤولية تجاه المستخدمين”.