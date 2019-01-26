أجواء استثنائية بملعب الأمير مولاي عبد الله..جماهير النجم الساحلي تحتفل -فيديو

فيديو: أيوب المكناسي

أزيد من 300 مناصرا تونسيا رافقوا فريق النجم الساحلي إلى المغرب، وذلك من أجل تقديم الدعم النفسي والمعنوي للفريق التونسي، في المباراة التي ستجمعه بعد قليل بالرجاء، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، برسم ذهاب ربع نهائي البطولة العربية للأندية

وخلقت الجماهير التونسية أجواء رائعة في طريقها نحو الملعب، كما توجهت على شكل “كورطيج” محمي من طرف العشرات من قوات الأمن بالرباط.

في حين امتد المد الأخضر صوب ملعب الأمير مولاي عبد الله منذ الظهر، وتنقل عشاق “الأخضر والأبيض” بأعداد هامة لدعم ممثل الكرة الوطنية في مهمته العربية، وديربي مغاربي بارز.

إليكم فيديو للأجواء التي خلقتها الجماهير التونسية قبل المباراة:

