سينما الاستوديو | رام الله

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الجمعة، 15/ 02/ 2019 الزمان: 15:00 المكان: استوديو العلوم، رام الله ينظم استوديو العلوم/برنامج البحث والتطوير التربوي في مؤسسة عبد المحسن القطان برنامج "سينما الاستوديو".

يستند البرنامج إلى عرض مجموعة من الأفلام في مجالات متنوعة، نحاول تفكيكها إلى ما هو أبعد من المشهد من حيث التركيب والمحتوى، لنستلهم منها أفكار ونبني حولها تساؤلات وحوارات ونشاطات.

البرنامج موجه لكل الأجيال، ويستهدف في كل لقاء محتوى مختلف ونوع مختلف من الأفلام. لصفحة الحدث على فيسبوك، اضغطوا هنا.



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