آرسنال يقترب من ضم نجم إنتر ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق آرسنال الإنجليزي بات على أعتاب التعاقد مع نجم إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن آرسنال تقدم بعرض إلى إنتر ميلان، للحصول على خدمات الكرواتي إيفان بيريسيتش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يسمح بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 35 مليون إسترليني.

وأضافت أن إنتر مستعد للتخلي عن بيريسيتش، بعد انخفاض مستواه في الموسم الحالي، كما أن اللاعب نفسه منفتح لخوض تجربة جديدة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الفترة المقبلة.

وكان هدف آرسنال الرئيسي في الانتقالات الشتوية هو التعاقد مع لاعب وسط ملعب، ويعد الإسباني دينيس سواريز على رأس القائمة التي يسعى الجانرز للتعاقد معها، ولكن حتى الآن لم يصل إلى اتفاق مع برشلونة.

يذكر أن بيريسيتش كان هدفًا لمانشستر يونايتد خلال أكثر من ميركاتو، ولكن إنتر ميلان كان يرفض التخلي عن اللاعب أثناء فترات توهجه.