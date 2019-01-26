مخيم تدريب الهيب هوب الثالث | أريحا

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

عن الفرصة

ينظم مركز دار الفنون والتراث مخيم تدريب الهيب هوب الثالث، وهو عبارة عن تجهيز مدربين في جميع مجالات فن الهيب هوب ، مع خمسة مدربين محترفين قائمين على المخيم من مدينة بروكلين.



مدة المخيم

أسبوع واحد، من 18 شباط (فبراير) 2019 حتى 25 شباط (فبراير) 2019.

الفئة المستهدفة

محبي الهيب هوب من جميع الأعمار سواء كانوا مبتدئين أو محترفين، مقسمين كما يأتي:

15 رابر

10 دجي

10 بيت بوكس

20 راقص/ راقصة

للتسجيل

يرجى إرسال رسالة تحتوي الاسم الرباعي، وصورة عن الهوية الشخصية ورقم الجوال والعمر، إلى أحد العنوانين التاليين:

[email protected]

[email protected]

لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال على أحد الرقمين:

0599650133 نمر نجم

0597460324 محمد سماحنة