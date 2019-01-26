مدرب الوحدة كفر قاسم: حققنا فوزا ثمينا في مباراة صعبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزز فريق الوحدة كفر قاسم صدارته للائحة الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية، بعد فوزه في مباراة الموسم على مكابي هكواح رمات غان بهدف يتيم، أمس الجمعة.

ويتصدر الفريق القسماوي لائحة الدوري برصيد 42 نقطة وهو يبتعد بفارق 6 نقاط عن أقرب مطارديه مكابي هكواح رمات غان.

ويسعى الوحدة كفر قاسم لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية وترجمة ذلك بحصد بطاقة الصعود إلى مصاف الدرجة الممتازة مع نهاية الموسم.

وكان الفريق القسماوي قد حقق إنجازا بتأهله للدور ربع النهائي من مسابقة كأس الدولة، بعدما أطاح بفريق من الدرجة العليا خارج المنافسة.



وعقب مدرب الوحدة كفر قاسم، إسماعيل عامر، في حديث لـ"عرب 48" بعد المباراة الأخيرة بالقول، إننا "خضنا مباراة صعبة جدا أمام الفريق الخصم من رمات غان، وبفضل الله تمكنا من تحقيق الفوز وحصد النقاط التي كانت بمثابة 6 نقاط".

وأضاف أننا "أدركنا صعوبة المباراة وبناء عليه حضرنا إلى المباراة ونحن على أتم الاستعداد لها، ورغم إحرازنا لهدف وحيد إلا أنه كان له نكهة خاصة".

وختم عامر بالقول إنه "من هنا أشكر الجماهير على كل ما تقدمه من دعم للفريق واللاعبين، ونحن نناشدهم لمواصلة دعمنا حتى تحقيق هدفنا بالصعود إلى الدرجة الممتازة مع نهاية المطاف".