انت الان تتابع تفاصيل خبر أضرار جزئية بهجوم "كردي" على قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 06:50 مساءً - تعرضت قاعدة عسكرية تركية شمالي العراق لاعتداءات من قبل أشخاص تم تحريضهم من قبل تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" الكردي الذي تصنفه تركيا "إرهابياً"، ما أسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية.

وأصدرت وزارة الدفاع التركية بياناً بشأن الهجوم الذي وقع اليوم السبت، محملة "حزب العمال الكردستاني" مسؤوليته.

وقالت الوزارة في بيانها: إن "تعرض قاعدة عسكرية تركية شمال العراق لاعتداءات من قبل أشخاص تم تحريضهم من قبل تنظيم (بي كا كا) الإرهابي، أسفر عن أضرار جزئية في مركبة ومعدات عسكرية".

وأطلقت تركيا في العاشر من مارس من العام الماضي عملية عسكرية في شمالي العراق، تهدف إلى تدمير معسكرات الحزب الكردي، وتوغلت وحدات من قواتها البرية شمالي العراق، وتعمل بالتزامن مع غارات جوية يشنها الطيران الحربي التركي منذ سنوات.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي "حزب العمال الكردستاني" بأنه تنظيم "إرهابي".

ويشن الحزب عمليات مسلحة منذ العام 1984 في جنوبي شرقي تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية، وقُتل نحو 40 ألف شخص منذ أن بدأ الحزب تمرداً في جنوبي شرقي تركيا الذي تسكنه أغلبية كردية قبل نحو ثلاثة عقود.