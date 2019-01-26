انت الان تتابع تفاصيل خبر شهيد فلسطيني خلال هجوم للمستوطنين على قرية بالضفة الغربية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 06:50 مساءً - استشهد مواطن فلسطيني، وأصيب 3 آخرون برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين، مساء اليوم السبت، خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين، اثنان منهم بجراح خطيرة، برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين الذين اقتحموا قرية المغير مساء اليوم.

بدوره، قال رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليّا، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا): إن "عدداً من المستوطنين اقتحموا أطراف القرية وأطلقوا الرصاص الحي بصورة مباشرة صوب المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم".

وأضاف: "قبل أن تقتحم قوات الاحتلال القرية وتساند المستوطنين بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيّل للدموع صوب المواطنين".

كذلك أطلق سكان القرية الفلسطينية نداءات عاجلة في المساجد من خلال مكبرات الصوت، من أجل التدخل لحمايتهم من هجوم المستوطنين.