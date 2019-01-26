شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو ينبه الرئيس الفنزويلي إلى ضرورة حماية الدبلوماسيين الأمريكيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

نبه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم (السبت) رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الى ضرورة حماية السفارة الأمريكية قبل ساعات من موعد الطرد الذي حدده مادورو الذي لم تعد واشنطن تعترف به.

وقال بومبيو أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة مخصصة لبحث الوضع في فنزويلا اليوم: «اسمحوا لي بأن أكون واضحا بنسبة 100 في المئة. أتوقع أنا والرئيس دونالد ترمب أن يستمر دبلوماسيونا في تلقي الحماية التي ينص عليها اتفاق فيينا. يجب عدم اختبار عزم الولايات المتحدة على حماية شعبنا».

وحض وزير الخارجية الأمريكي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاعتراف بخوان غوايدو بصفته رئيسا موقتا لفنزويلا، منددا بروسيا والصين بسبب وقوفهما إلى جانب رئيس هذا البلد نيكولاس مادورو.

وقال بومبيو أمام مجلس الأمن: «حان الوقت الآن لكي تختار كل دولة جهة ما. لا مزيد من التأخير، لا مزيد من الألاعيب. فإما أن تقفوا مع قوى الحرية وإما أنكم متحالفون مع مادورو والفوضى التي تسبب بها».