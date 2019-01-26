شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: سنعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة خلال الأيام الثمانية القادمة. قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا ستعترف بخوان غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة خلال الأيام الثمانية القادمة. وأصدرت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وهي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا بيانات مشابهة اليوم (السبت). وقال هنت على تويتر : "غوايدو هو الشخص المناسب لقيادة فنزويلا إلى الأمام". وأضاف : "إن لم يتم الإعلان عن انتخابات جديدة ونزيهة خلال ثمانية أيام فإن المملكة المتحدة ستعترف به رئيسا مؤقتا ليتقدم بالعملية السياسية نحو الديموقراطية".



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