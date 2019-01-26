لندن تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلي رئيسًا للبلاد

انضمت بريطانيا، اليوم السبت، إلى تأييد موقف كل من: ألمانيا وفرنسا وإسبانيا – الذي يدعم الاعتراف بزعيم المعارضة الفنزويلي، خوان جوايدو، رئيسا مؤقتا للدولة، إذا لم يعلن الرئيس نيكولاس مادورو، في غضون ثمانية أيام عن تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

وصرح وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت – حسب شبكة “سكاي نيوز” البريطانية – بأن (لندن) ستعترف بجوايدو، رئيسا مؤقتا لفنزويلا، إذا لم يتم إعلان إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال الثمانية أيام القادمة.

وكانت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل – كتبت في تدوينة على حسابها الشخصي على موقع “تويتر” – أن الشعب الفنزويلي يجب أن يكون قادر على تحديد مستقبله بحرية وأمان.

يذكر أن رئيس البرلمان وزعيم المعارضة الفنزولية، خوان جوايدو – البالغ من العمر 35 عامًا، أعلن نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد أمام حشود بالعاصمة (كاراكاس) يوم الأربعاء الماضي، وسرعان ما اعترفت به الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أمريكا اللاتينية.

ا ش ا

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