القبض على مصريين في السعودية.. وتحرك عاجل من "القنصلية المصرية"

كتب: ضياء السقا

ألقت السلطات السعودية القبض على عدد من العاملين بإحدى شركات المقاولات، من جنسيات مختلفة، بينهم مصريين، بتهمة الاحتجاج والتجمهر، في منطقة الظهران، مما استدعى تدخلا عاجلا من جانب القنصلية المصرية في الرياض.

وقالت القنصلية في بيان لها على صفحتها الرسمية بالفيس بوك: "تتابع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في الرياض باهتمام بالغ تداعيات تجمهر عدد من العاملين - من جنسيات مختلفة - في إحدى شركات المقاولات أول أمس بمدينة الظهران اعتراضا على تأخر رواتبهم".

وأضافت: "أسفر الاحتجاج عن القبض على عدد منهم من بينهم مواطنين مصريين، حيث شكلت خلية أزمة لمتابعة الامر، وأوفدت صباح اليوم المستشار القانوني للبعثة إلى الظهران، حيث التقى بالمسؤولين الأمنيين والمسؤولين بالنيابة العامة للتعرف على الوضع القانوني لمواطنينا وتقديم ما يمكن من دعم لهم، كما التقى بجميع مواطنينا المحتجزين للاطمئنان على أحوالهم".

وختم البيان: "واذ تؤكد القنصلية انها ستظل تتابع هذا الامر لتقديم كل ما يسعها من مساعدة ودعم، فإنها تلفت النظر من جانب أخر الى أهمية الالتزام بالقوانين والنظم والقواعد المطبقة في المملكة العربية السعودية".