مكاري: ممنوع توفير فرص للنظام السوري للعودة إلى التأثير في لبنان

اشار نائب رئيس مجلس النواب السابق ​فريد مكاري​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "وزير الخارجية الفرنسي وصف أزمة تأليف ​الحكومة​ في ​لبنان​ بأنها وضع ​سوريا​لي. جزء من كلمة سوريالي هو... سوريا"، مضيفا:"ممنوع أن نسمح بتوفير فرص للنظام السوري للعودة إلى التأثير على الساحة اللبنانية".

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