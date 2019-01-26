قتيلة وجريح بحادث سير عند مستديرة عشقوت كسروان

توفيت مواطنة اثر ​حادث تصادم​ عند مستديرة بلدة عشقوت في ​كسروان​، بين ​سيارة​ من نوع "​مرسيدس​" يقودها ك. ب. وسيارة من نوع "بيجو" يقودها خ.أ.ع. وإلى جانبه زوجته أ. خ. (مواليد 1941)، مما أدى إلى إصابة سائق "بيجو" بجروح مختلفة ووفاة زوجته على الفور.

وسارعت إلى المكان ​القوى الأمنية​ و​فرق الإسعاف​ في ​الدفاع المدني​ ونقلت الجثة والجريح إلى ​مستشفى سان جورج​ في ​عجلتون​.