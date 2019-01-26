قوى الأمن: إنقاذ كلب مسجون في صندوق خشبي خلال العاصفة "ميريام"

لفتت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، إلى أنّ "العمل الأمني لن يثنينا عن تطبيق قانون الرفق بالحيوان"، مبيّنةً أنّه "تمّ إنقاذ كلب مسجون في صندوق خشبي يبعد مترًا واحدًا عن البحر في خلال العاصفة "ميريام"، بمؤازرة من مخفر ​صيدا القديمة​، بعد اتصال من جمعية الرفق بالحيوان".

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