جريح نتيجة اصطدام في الوسط التجاري وآخر بحادث سير على طريق عام عيتا الشعب

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي، بـ"وقوع جريح نتيجة اصطدام في الوسط التجاري- ​بيروت​"، لافتةً إلى "وقوع جريح آخر نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق عام ​عيتا الشعب​ - رميش قضاء ​بنت جبيل​".

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