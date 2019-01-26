لجنة إدارة الأزمات باشرت بخطة عمل في صيدا لتحديد مواطن الضعف فيها ورفع جهوزيتها

باشرت لجنتا التخطيط واللوجستية المنبثقتان من لجنة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة ​لبنان​ الجنوبي، بتنفيذ خطة عملهما في منطقة المدينة الصناعية الأولى في صيدا، الّتي تمّ اختيارها من قبل اللجنة الموسّعة هدفًا كونها الأكثر عرضة للمخاطر، وذلك لإجراء الدراسة الأولية لأوضاعها وتحديد مواطن الضعف والهشاشة فيها، بهدف رفع جهوزيتها وقدرات العاملين والقاطنين فيها، وخلق أرضية ترتكز على إيجاد فريق المستجيب الأوّل بعد إقامة دورات توعية وتأمين تجهيزات وسبل الوقاية لمواجهة أي كارثة، لتتحوّل هذه المدينة إلى نموذج يعمّم على المناطق الصناعية الأُخرى الواقعة ضمن نطاق محافظة لبنان الجنوبي.

وبعد سلسلة اجتماعات عقدتها لجنتا التخطيط واللوجستية لأعضائها في غرفة عمليات اللجنة في سراي صيدا، وضعت جملة من الخطوات العملية وآلية تنفيذها في المدينة الصناعية الأولى في صيدا، حيث قام عدد من أعضائها، في مقدّمتهم ​بلدية صيدا​ و​الدفاع المدني​ و​الصليب الأحمر​ وممثّلون عن الإدارات والمؤسسات المعنية كافّة، بثلاث جولات ميدانية تخلّلها لقاء مع المجتمع المحلي لإطلاعهم على أهداف لجنة إدارة الكوارث. من ثم، كشف وتحديد أماكن ونقاط قوّة وضعف ​البنى التحتية​ من مياه وكهرباء وصرف صحي، وصولًا إلى تعبئة استمارة تستوفي كامل المعلومات المطلوبة على مراحل متلاحقة، لتكون قاعدة لتقييم المخاطر في المنطقة وتحديد أولويات الحد منها.