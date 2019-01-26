مفرزة استقصاء الجنوب أوقفت شقيقين في دبين بجرم محاولة خطف طفل سوري

أوقفت دورية من ​مفرزة استقصاء الجنوب​ في ​قوى الأمن الداخلي​، في بلدة دبين، اللبنانيَّين "م. س." وشقيقه "ا.س"، بجرم إقدامهما منذ نحو عشرة أيام على ​محاولة خطف​ الطفل السوري "ه. م." البالغ من العمر سنتين ونصف السنة، أثناء قيامه باللعب خارج مخيم مرج الخوخ للنازحين السوريين خراج بلدة ​إبل السقي​.

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