قمرالدين بحث مع وفد فرنسي في ملف معالجة النفايات

التقى رئيس بلدية ​طرابلس​ ​أحمد قمرالدين​، في مكتبه في القصر البلدي في طرابلس، وفدًا فرنسيًّا تقدَّمه عضو ​مجلس الشيوخ الفرنسي​ نتالي غولييه، يرافقها ممثّل شركة "WAYSTE 3" فابيان وعمر حرفوش، في حضور أعضاء من المجلس البلدي.

ورحّب قمرالدين وأعضاء المجلس البلدي بالوفد الضيف، الّذي عرض سبل معالجة ​النفايات​، شاكرين "مبادرته وتعاونه مع ​نقابة المهندسين​ في الشمال لإقامة ورشة عمل في النقابة تحت رعاية رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، الّذي يهدف إلى شرح أسلوب معالجة مستدامة للنفايات في المنطقة المعتمدة على الفرز الآلي المتطور".