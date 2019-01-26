قمرالدين بحث مع وفد فرنسي في ملف معالجة النفايات

التقى رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين، في مكتبه في القصر البلدي في طرابلس، وفدًا فرنسيًّا تقدَّمه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي نتالي غولييه، يرافقها ممثّل شركة "WAYSTE 3" فابيان وعمر حرفوش، في حضور أعضاء من المجلس البلدي.
ورحّب قمرالدين وأعضاء المجلس البلدي بالوفد الضيف، الّذي عرض سبل معالجة النفايات، شاكرين "مبادرته وتعاونه مع نقابة المهندسين في الشمال لإقامة ورشة عمل في النقابة تحت رعاية رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الّذي يهدف إلى شرح أسلوب معالجة مستدامة للنفايات في المنطقة المعتمدة على الفرز الآلي المتطور".
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