درغام تفقد أعمال تنظيف مجرى نهر العويك: سنعمل مع وزارة الطاقة لرفع الضرر

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​أسعد درغام​، خلال تفقّده أعمال التنظيف الّتي تنفّذها ​وزارة الطاقة والمياه​ في مجرى نهر العويك الّذي يخترق مدينة حلبا، يرافقه الرئيس السابق ل​بلدية حلبا​ صاحب شركة "ستون للتعهدات" سعيد الحلبي وعدد من الأهالي، أنّ "وزارة الطاقة ستولي مجاري الأنهر في عكار الاهتمام اللازم لرفع الضرر عن الأهالي و​المزارعين​، ولتأمين شروط السلامة العامة والحفاظ على المارة الّذين يعبرون الجسر".

ولفت إلى "أنّنا بدأنا بهذا الجزء من النهر لأنّه يدخل ضمن الأكثر خطورة، خصوصًا أنّ الحركة لافتة في تلك المنطقة". ووعد بـ"متابعة أعمال التعزيل الضرورية على طول مجرى النهر"، مبيّنًا "أنّنا سنطلب من الوزارة ترميم الجسر الّذي تظهر فيه التصدّعات حفاظًا على سلامة المواطنين والمارة".

كما استمع درغام إلى شرح مفصّل من الحلبي الّذي أوضح أنّ "نهر العويك يخترق عددًا من البلدات، وأهمّها حلبا مركز المحافظة بمسافة 7 كلم وصولًا إلى بلدة عرقا- السمونية، ويفيض على المنازل المحيطة ملحقا الأضرار بها وبالأراضي الزراعية".

وتوجّه الحلبي بالشكر إلى درغام على متابعته للمشروع، داعيًا وزارة الطاقة إلى "استكماله وخصوصًا أنّ هناك خطرًا حقيقيًّا ناتجًا عن النهر الّذي يدخل أسفل الجسر وهو بحاجة الى حائط لعزل المياه".

وتأتي الأشغال عقب ارتفاع صرخة المواطنين لمطالبة الوزارات المعنية، وفي مقدمّتها وزارة الطاقة والمياه، بـ"تنظيف الأنهر في عكار الّتي تحوّلت إلى بؤر للتلوّث ونقل ​الأمراض​ للمواطنين القاطنين في البلدات الّتي تخترقها".