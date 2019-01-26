مندوب بريطانيا في مجلس الأمن: رئاسة مادورو لفنزويلا ليست شرعية

اكد مندوب ​بريطانيا​ في ​مجلس الأمن​ ان "رئاسة ​نيكولاس مادورو​ ل​فنزويلا​ ليست شرعية والشعب في فنزويلا يتضور جوعا"، مشيرا الى ان "موقفنا هو عقد ​انتخابات​ في فنزويلا في أسرع وقت"، معتبرا ان "​خوان غوايدو​ الشخص المناسب لفنزويلا وسندعمه إذا لم يتم الإعلان عن انتخابات".

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