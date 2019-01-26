مندوب روسيا: لا يحق لمجلس الأمن مناقشة الوضع في فنزويلا

اتهم المندوب الروسي لدى ​الأمم المتحدة​ فاسيلي نيبنزيا "​الولايات المتحدة​ وحلفاءها بالرغبة في الإطاحة برئيس ​فنزويلا​ ​نيكولاس مادورو​"، نافيا "حق ​مجلس الأمن​ في مناقشة الوضع في فنزويلا".

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