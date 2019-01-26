الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات إذا لم تتم الدعوة لانتخابات بفنزويلا في الأيام المقبلة

أعلنت ممثلة الشؤون الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​فيديريكا موغيريني​، أنّ "الاتحاد سيتّخذ إجراءات إذا لم تتمّ الدعوة إلى انتخابات في ​فنزويلا​ في الأيام المقبلة".

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