علمت "النشرة" أن "لقاءات رئيس التيار الوطني الحر الوزيرجبران باسيل متواصلة في باريس مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وخطوطه مفتوحة مع المعنيين بالشأن الحكومي للتوصل الى حل للتأليف على قاعدة عدالة التمثيل والتنازلات المتبادلة".
واشارت المعلومات إلى أن "الافكار الخمسة التي طرحها باسيل لا تزال قيد النقاش لاعتماد احداها، بانتظار الاجوبة والحسم من قبل الحريري الذي لم ينتهِ بعد بالكامل من موضوع الحقائب". لافتة الى أن "المهم هو الانتهاء والحسم هذا الاسبوع، والّا فالتيار ورئيسه لن يبقيا صابرين بعد كل ما تحملوه من اجل تسهيل التأليف".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لقاءات باسيل مع الحريري متواصلة بباريس وافكاره الخمسة لا تزال قيد النقاش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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