النشرة: لقاءات باسيل مع الحريري متواصلة بباريس وافكاره الخمسة لا تزال قيد النقاش

علمت "​النشرة​" أن "لقاءات رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزيرجبران باسيل متواصلة في ​باريس​ مع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ وخطوطه مفتوحة مع المعنيين بالشأن الحكومي للتوصل الى حل للتأليف على قاعدة عدالة التمثيل والتنازلات المتبادلة".

واشارت المعلومات إلى أن "الافكار الخمسة التي طرحها باسيل لا تزال قيد ​النقاش​ لاعتماد احداها، بانتظار الاجوبة والحسم من قبل الحريري الذي لم ينتهِ بعد بالكامل من موضوع الحقائب". لافتة الى أن "المهم هو الانتهاء والحسم هذا الاسبوع، والّا فالتيار ورئيسه لن يبقيا صابرين بعد كل ما تحملوه من اجل تسهيل التأليف".